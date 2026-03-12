Asegura Cruz Pérez Cuéllar continuidad de obra pública sin contratar deuda

Publicidad - LB2 -

El alcalde afirmó que el municipio mantiene un récord de inversión en infraestructura pese a pagar adeudos heredados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que el Gobierno Municipal continuará realizando obras de infraestructura en la ciudad sin contratar deuda pública, estrategia que, aseguró, se ha mantenido durante su administración.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde señaló que el municipio ha logrado impulsar obra pública aun cuando el presupuesto municipal es considerablemente menor en comparación con el del Gobierno del Estado.

“Nosotros tenemos récord en obra pública, a pesar de que el presupuesto del municipio es 10 veces más chico en comparación al de Estado y, sin embargo, hemos hecho más obra, incluso que cualquier otra administración sin adquirir un solo peso de deuda”.

El edil explicó que, además de mantener inversiones en infraestructura, la actual administración también ha tenido que cubrir adeudos heredados de administraciones anteriores, relacionados tanto con obra pública como con obligaciones fiscales.

Entre estos compromisos mencionó pagos pendientes de impuestos federales, así como adeudos vinculados al antiguo Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), actualmente denominado Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CEMISSA).

Pérez Cuéllar indicó que el municipio busca reducir uno de estos adeudos mediante un convenio con autoridades federales, lo que permitiría disminuir un pago estimado de 116 millones de pesos a aproximadamente el 25 por ciento del monto original.

“Ese convenio requiere la aprobación del Gobierno del Estado; el Gobierno Federal ya está de acuerdo”.

El alcalde explicó que ya dialogó sobre el tema con el secretario de Hacienda estatal y que se contempla plantearlo también a la gobernadora para avanzar en la formalización del acuerdo.

Recordó que durante el año pasado el municipio tuvo que cubrir cerca de 100 millones de pesos en impuestos correspondientes a ejercicios anteriores, derivados, según explicó, de problemas en el timbrado de nómina y en la declaración del Impuesto Sobre la Renta.

Finalmente, señaló que dichas irregularidades ya fueron corregidas por la actual administración, aunque el Ayuntamiento continúa atendiendo los compromisos financieros generados en periodos de gobierno anteriores.

