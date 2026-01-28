Arranca SSPM programa Valórate para estudiantes y familias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La estrategia de prevención social iniciará este sábado en dos sedes educativas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) iniciará este sábado 31 de enero el programa “Valórate”, una estrategia dirigida a estudiantes, madres y padres de familia con el objetivo de fortalecer la prevención social, la comunicación familiar y el bienestar integral en el entorno escolar.

La Dirección de Prevención Social informó que el programa se desarrollará en dos sedes. La primera será el CBTIS 128, donde participarán también alumnas y alumnos de la Secundaria Técnica 33, Secundaria Técnica 73, Secundaria Estatal 3086, Secundaria Estatal 3087, Secundaria Técnica 47 y Secundaria Técnica 37.

La segunda sede se realizará en la Secundaria Estatal 3003, con la participación de la Secundaria Estatal 3012, Secundaria Técnica 75 y Secundaria Técnica 64, como parte de una convocatoria ampliada para atender a distintos planteles de la ciudad.

Durante el desarrollo del programa se abordarán temas clave para la prevención, como comunicación efectiva, autoestima, autoconcepto, uso responsable de redes sociales, prevención del consumo de sustancias ilícitas y salud mental, con el propósito de reducir la deserción escolar y fortalecer el vínculo familiar.

De manera complementaria, se realizarán dinámicas de activación física coordinadas por personal operativo, orientadas a fomentar hábitos saludables y la convivencia entre estudiantes y familias.

Con la puesta en marcha de Valórate, la SSPM reiteró su compromiso con la prevención social, el bienestar de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento de entornos seguros, promoviendo el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

