Arranca operativo para notificar de construcciones no reportadas

Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social del Municipio, compartió en conferencia de prensa el resultado del operativo predial del trimestre enero-marzo 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- “Marzo cerró con 90 millones 661 mil 327.00 pesos, como resultado de 16,046 cuentas que fueron pagadas ante la Tesorería Municipal, lo que indica más de 30 millones en comparación del año 2024”, indicó el funcionario.

Dijo que el acumulado total en el trimestre es de 1,552 millones 041 mil 921.00 pesos, es decir, fueron 288, 699 los contribuyentes que aprovecharon el operativo de inicio de año.

Con base en ello podemos señalar que se concluyó exitosamente, dado que fueron casi 300 millones de pesos más en relación al año anterior, en el que se tuvo un ingreso de 1,284 millones, 510 mil 864.00 pesos.

Nájera Payán invitó a la ciudadanía para que continúe llevando a cabo sus pagos y así no se les acumule el adeudo; “que se acerquen a las cajas de Tesorería para buscar algún convenio o descuento para que se regularicen”.

“Es preferible que se acerquen a la Dirección de ingresos ubicada en la planta baja de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal) y se pongan al corriente”, agregó.

Por otra parte, dio a conocer que actualmente la Tesorería Municipal tiene aproximadamente 7,000 predios detectados sin manifestación de construcción, por lo que desde el mes de enero se avisó acerca de este monitoreo que se estaría efectuando.

“En aquella ocasión se les invitó a realizar el trámite correspondiente para actualizarse sin sufrir consecuencias de sanciones, sin embargo, únicamente fueron 340 los contribuyentes que acudieron para regularizarse”, subrayó Nájera Payán.

Explicó que 192 se manifestaron de manera voluntaria, 74 fueron ampliaciones por aviso de inspección y 73 notificados de manera formal; “estas personas quedan exentas del próximo operativo, el cual arranca este 1 de abril con las notificaciones al haber hecho caso omiso de la invitación”.

Detalló que mientras no se les notifique por parte de la Dirección de Catastro, tienen la oportunidad de acudir y no ser sancionados, ya que lo principal es estar actualizados en el tema de ampliaciones y construcciones que no se han dado a conocer.

