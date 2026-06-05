Aprueban regidores nuevo reglamento para fortalecer la transparencia municipal

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La propuesta será turnada al Cabildo y busca dar mayor claridad a los procedimientos de acceso a la información pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó el proyecto del nuevo Reglamento de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia, documento que busca fortalecer los procedimientos internos relacionados con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

El análisis se realizó durante una reunión encabezada por la coordinadora de la comisión, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, junto con los regidores Alejandro Daniel Acosta Aviña y Antonio Domínguez Alderete, quienes revisaron la propuesta con el coordinador de Transparencia del Gobierno Municipal, Fernando Gómez Cid de León.

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El funcionario explicó que la iniciativa fue presentada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el propósito de establecer reglas más precisas para el funcionamiento de las áreas encargadas de atender las solicitudes de información de la ciudadanía.

“Aunque el Municipio ha obtenido resultados satisfactorios en materia de transparencia, es necesario contar con un reglamento que deje claramente definidas las funciones de cada área involucrada en la atención de las solicitudes ciudadanas”.

Gómez Cid de León señaló que el proyecto busca dar mayor claridad a los procesos internos relacionados con la transparencia gubernamental, así como definir con precisión las atribuciones y responsabilidades de quienes participan en la garantía del derecho de acceso a la información.

Asimismo, indicó que el documento fue elaborado conforme a la legislación vigente en Chihuahua, aunque reconoció que aún existe un reto en materia de armonización legislativa, debido a que el estado permanece entre las entidades que no han concluido la adecuación de su marco jurídico a la nueva Ley General de Transparencia.

Actualmente, el plazo para responder solicitudes de información en Chihuahua es de 10 días hábiles, con la posibilidad de ampliar el periodo hasta por cinco días adicionales cuando exista una justificación debidamente aprobada por el Comité de Transparencia.

El funcionario explicó que dicho comité es la instancia encargada de analizar y autorizar las solicitudes de prórroga cuando las circunstancias lo ameriten.

Tras recibir el aval de la Comisión de Gobernación, el nuevo reglamento será presentado en una próxima sesión de Cabildo para que el pleno del Ayuntamiento determine su aprobación definitiva y eventual entrada en vigor.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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