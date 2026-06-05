Promueve Salud Municipal prevención para reducir riesgos de muerte gestacional y neonatal

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Autoridades exhortan a fortalecer el control prenatal y la atención médica oportuna para proteger la salud de madres y recién nacidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la población para reforzar las acciones de prevención, atención médica oportuna y acompañamiento familiar con el propósito de disminuir los riesgos asociados a la muerte gestacional y neonatal, además de fomentar una maternidad segura.

La dependencia explicó que la muerte gestacional ocurre cuando el feto fallece después de las 22 semanas de embarazo, mientras que la muerte neonatal corresponde al fallecimiento de un recién nacido durante los primeros 28 días de vida. Ambas situaciones representan un desafío importante para los sistemas de salud debido a sus implicaciones médicas, emocionales y sociales.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la relevancia del seguimiento médico durante el embarazo para detectar de manera temprana posibles complicaciones que puedan afectar tanto a la madre como al bebé.

“Es fundamental que las mujeres embarazadas acudan de manera periódica a sus consultas médicas, mantengan hábitos saludables y busquen atención inmediata ante cualquier señal de alarma. La detección temprana de complicaciones puede marcar una diferencia significativa en la protección de la vida y la salud materno infantil”.

De acuerdo con información difundida por la dependencia, entre los factores que pueden incrementar el riesgo de muerte gestacional y neonatal se encuentran enfermedades crónicas maternas, infecciones durante el embarazo, preeclampsia, partos prematuros, alteraciones placentarias, malformaciones congénitas y hábitos nocivos como el consumo de tabaco o sustancias adictivas.

Las autoridades señalaron que muchas de estas complicaciones pueden prevenirse mediante una adecuada atención prenatal, una alimentación equilibrada, el cumplimiento de esquemas de vacunación y el acceso oportuno a servicios médicos de calidad.

Asimismo, se resaltó la importancia del acompañamiento emocional y psicológico para las familias que enfrentan la pérdida de un hijo durante el embarazo o en las primeras semanas de vida, ya que este apoyo puede contribuir de manera significativa al proceso de duelo y recuperación.

La Dirección de Salud Municipal reiteró su compromiso de impulsar acciones de prevención, educación y concientización sobre la salud materno-infantil, así como de fortalecer la cultura del autocuidado para favorecer embarazos más seguros y mejores condiciones de desarrollo para las nuevas generaciones.

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