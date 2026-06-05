Beneficia programa “Médico a tu Puerta” a 176 personas en instalaciones de la Guardia Nacional

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La brigada de salud ofreció consultas médicas, servicios dentales, pruebas de detección y atención preventiva gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una brigada de salud del programa “Médico a tu Puerta” en la Academia de Profesionalización de la Guardia Nacional, ubicada sobre la prolongación de la avenida Hermanos Escobar, donde se brindó atención médica y preventiva a 176 personas.

Durante la jornada se ofrecieron diversos servicios gratuitos orientados a la prevención de enfermedades, la detección oportuna de padecimientos y el fortalecimiento del cuidado integral de la salud para personal de la corporación y sus familias.

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Como parte de las acciones desarrolladas, se otorgaron 49 consultas médicas generales, 47 consultas dentales y 54 servicios de optometría, además de realizarse 43 pruebas de glicemia para la detección de alteraciones en los niveles de glucosa.

Asimismo, el personal de salud efectuó 90 pruebas rápidas para la detección de VIH y hepatitis C, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y facilitar el acceso a servicios preventivos entre la población beneficiada.

La brigada también incluyó cuatro procedimientos para retiro de verrugas y la realización de un ultrasonido obstétrico, ampliando la cobertura de atención médica ofrecida durante la actividad.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para acercar servicios de salud a distintos sectores de la comunidad.

“Nuestro compromiso es facilitar el acceso a servicios médicos preventivos y de atención básica, llevando estos programas hasta los espacios donde las personas desarrollan sus actividades diarias. La salud es una prioridad y seguiremos impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias juarenses”.

La brigada fue desarrollada con la participación de personal especializado de la Dirección General de Centros Comunitarios, como parte de los esfuerzos para fortalecer la prevención, la atención temprana y el acceso a servicios médicos básicos en diferentes puntos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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