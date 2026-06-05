TikTok, reclutamiento y ausencia

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Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos

Durante años repetimos que internet iba a democratizar las oportunidades, que cualquier joven con un celular tendría acceso al conocimiento, al trabajo, a nuevas formas de relacionarse con el mundo. Para honrar a la verdad, se tiene que reconocer que algo si pasó, pero también apareció la otra cara: organizaciones criminales que entendieron cómo funciona la atención en la era digital.

El problema ya no es que el crimen organizado esté en las redes sociales,, más bien que este aprendió a hablar el lenguaje de las plataformas mejor que muchos de nosotros.

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Esta semana, un estudio de El Colegio de México volvió a poner cifras y evidencia sobre algo que ya era visible para cualquiera que se detuviera a observar. El reclutamiento criminal en TikTok continúa. Los investigadores identificaron tres grandes narrativas: la oferta de empleo disfrazada, la construcción de vínculos emocionales y la romantización de la vida criminal.

La primera resulta particularmente inquietante porque imita exactamente el lenguaje de cualquier anuncio laboral. Salarios, requisitos, lugares de contacto, promesas de crecimiento. A simple vista, no parece una invitación al crimen, más bien parecen una vacantes laborales normales.

La segunda opera desde algo más profundo, desde el ser y la necesidad de pertenecer. Música, símbolos, códigos compartidos y una sensación de identidad colectiva que muchas veces no encuentran en otros espacios. La organización criminal deja de presentarse únicamente como una estructura violenta y comienza a venderse como comunidad (algo muy común en línea).

La tercera quizá sea la más peligrosa porque ya no necesita reclutar de forma explícita, basta con normalizar. Mostrar camionetas, armas, dinero, prestigio y reconocimiento social hasta que la violencia deja de parecer excepcional y comienza a verse como una ruta posible de movilidad.

En este punto es importante dejar claro que Tiktok es solo el medio en el que estamos viendo la disputa por la imaginacion de las juventudes. Durante mucho tiempo se pensó que la lucha contra el crimen organizado se libraba únicamente con patrullas, operativos y detenciones. Sin embargo, investigaciones recientes, como la del COLMEX, están demostrando que: los grupos criminales necesitan reclutar constantemente para sostenerse. Algunos estudios estiman que incorporan cientos de personas cada semana para compensar bajas, detenciones y conflictos internos.

Demostrando así que el punto crítico, como en cualquier otra organización, esta en la captación, principalmente en quien pasa horas deslizando videos, en quien busca trabajo y encuentra una promesa falsa o en quien busca reconocimiento y encuentra una narrativa que convierte la violencia en identidad.

Para el COLMEX, no todo cae en cancha de los grupos criminales, también señalan el papel de los algoritmos que lo amplifican, ya que las plataformas suelen presentarse como espacios neutrales, pero la neutralidad desaparece cuando un sistema recomienda una y otra vez los mismos contenidos a personas vulnerables y listas para interactuar.

Y aunque pueda llegar alguna apología a la tecnología, lo cierto es que aunque el algoritmo no es el que recluta directamente, si es una herramienta ampliamente usada.

Otro dato revelador es que mientras TikTok reporta a nivel global porcentajes superiores al 90% de eliminación preventiva de contenido relacionado con organizaciones violentas, en México las cifras identificadas por los investigadores son considerablemente menores.

Por lo tanto, es importante preguntarnos por qué las herramientas tecnológicas que presumen capacidades extraordinarias para segmentar publicidad, predecir comportamientos y mantener nuestra atención durante horas parecen ser mucho menos eficaces cuando se trata de detectar mecanismos de reclutamiento criminal.

Podría ser porque la atención sigue siendo el producto más rentable de internet y mientras una publicación genere interacción, permanencia y visualizaciones, el incentivo económico suele ir en una dirección distinta a la responsabilidad social.

Aunque suene un poco trillado, lo que está en juego no es la seguridad pública tal cual, más bien lo que está en juego es la posibilidad de imaginar, en primer futuro, y poder construir un futuro pacífico. Cada joven que termina atrapado en estas redes no fue captado únicamente por una organización criminal, también fue abandonado, en algún momento, por una cadena de instituciones, oportunidades y espacios comunitarios que nunca llegaron a tiempo. He ahí la importancia de la atención a las causas.

Carlos Villalobos Opinólogo por convicción, fotógrafo de conciertos, entrevistador y maestro digital. Coordinador de "El Garage Istmeño". Originario de Oaxaca, Oax. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.