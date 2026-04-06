Aprueban proyectos para impulsar promoción turística de Ciudad Juárez

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Municipio busca atraer eventos y fortalecer la economía local en 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó respaldar proyectos orientados a fortalecer la promoción turística de la ciudad, como parte de las acciones contempladas en el Presupuesto de Egresos 2026.

Durante la sesión previa, se avalaron iniciativas como la participación en el Tianguis Turístico y eventos de promoción, así como una campaña digital en la plataforma Tripadvisor, con el objetivo de posicionar a la frontera como destino atractivo a nivel nacional.

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El director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado, presentó la propuesta elaborada por la Comisión Edilicia de Hacienda, enfocada en impulsar la actividad turística y generar mayor dinamismo económico en la región.

El coordinador de dicha comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, explicó que el dictamen corresponde a un proceso administrativo, ya que estos proyectos ya habían sido contemplados y autorizados previamente dentro del presupuesto municipal.

Por su parte, la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, señaló que la participación en eventos como el Tianguis Turístico permitirá concretar reuniones de negocio para atraer congresos y actividades nacionales a Ciudad Juárez.

Estas acciones buscan incrementar la derrama económica en sectores como servicios, comercio y hotelería, además de fortalecer la imagen de la ciudad como un destino competitivo.

El gobierno municipal destacó que la estrategia forma parte de un esfuerzo integral para diversificar la economía local y potenciar el desarrollo turístico en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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