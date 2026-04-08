Aprueba Cabildo proyectos turísticos para promover a Ciudad Juárez

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Destinarán 2.5 millones de pesos a estrategias de promoción como el Tianguis Turístico y Tripadvisor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez aprobó proyectos de inversión turística durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 38, con el objetivo de impulsar la economía local y fortalecer la promoción de la ciudad.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, donde se autorizó la modificación del objeto de los proyectos denominados Tianguis Turístico y Eventos de Promoción y Campaña de Promoción Tripadvisor, previamente contemplados en el Presupuesto de Egresos 2026.

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De acuerdo con lo aprobado, el proyecto del Tianguis Turístico contará con una inversión de un millón de pesos, mientras que la campaña de promoción en la plataforma digital tendrá un monto de un millón 500 mil pesos.

“Se busca consolidar acciones que permitan atraer visitantes y fortalecer la actividad económica local”

Ambos proyectos se ejecutarán mediante un convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, con el fin de coordinar esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada.

El coordinador de la Comisión de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Aviña, explicó que estas acciones están orientadas a posicionar a Ciudad Juárez como un destino competitivo, aprovechando herramientas de promoción nacional e internacional.

La estrategia forma parte de un conjunto de medidas para incrementar la afluencia turística y generar derrama económica, beneficiando a sectores como hotelería, comercio y servicios en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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