Aprovechan vecinos programa “Puntos Limpios en tu Colonia” en Ciudad Juárez

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Autoridades reportan alta participación ciudadana y analizan ampliar capacidad en zonas con mayor demanda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Vecinos de distintos sectores de Ciudad Juárez aprovecharon la instalación de cuatro “Puntos Limpios en tu Colonia” durante el fin de semana, informó la Dirección de Limpia.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, destacó la participación ciudadana, al señalar que los propios habitantes gestionan la instalación de los contenedores y contribuyen a su adecuado funcionamiento.

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El funcionario explicó que, además de estos puntos itinerantes, se mantienen puntos fijos donde se ha observado un incremento en la recolección de residuos, particularmente en el ubicado en el cruce de Mesa Central y Manuel Talamás Camandari.

“Se ha estado viendo el crecimiento cada fin de semana con una gran cantidad de tiliches y basura que se deposita”.

Ante esta situación, indicó que se analiza la posibilidad de instalar dos contenedores adicionales en ese sector, con el fin de ampliar la capacidad de recepción.

Las autoridades informaron que las colonias interesadas en contar con un Punto Limpio deben presentar una solicitud formal ante la Dirección de Servicios Públicos o Limpia, proponiendo un espacio público adecuado, preferentemente cercano a parques.

También se requiere la firma de al menos 20 vecinos, así como verificar condiciones como la altura de cables en la zona, para evitar riesgos durante la instalación y operación de los contenedores.

Entre los residuos más comunes que se reciben en estos puntos destacan ropa, llantas y muebles como sillones, asociados en parte al cambio de temporada.

Finalmente, se recordó que estos espacios están diseñados para facilitar el manejo de residuos que no son recolectados por el servicio regular, mientras que el escombro puede ser llevado directamente al Relleno Sanitario sin costo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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