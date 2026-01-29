Aprovechan juarenses últimos días del descuento del 15% en el Predial

Publicidad - LB2 -

El beneficio por pronto pago estará vigente hasta el 31 de enero; en febrero y marzo el descuento será menor

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cientos de contribuyentes han acudido en los últimos días a las cajas del Gobierno Municipal para aprovechar el descuento del 15% en el pago del Impuesto Predial, correspondiente al periodo de enero.

La directora de Ingresos del Municipio informó que la afluencia de ciudadanos se ha incrementado conforme se acerca la fecha límite, impulsada por el interés de acceder al mayor descuento que se ofrece durante el año.

“En los últimos días ha incrementado el número de contribuyentes que acuden a ponerse al corriente para acceder al máximo descuento”, señaló.

La funcionaria detalló que hasta el 31 de enero se aplica de manera automática un 12% de descuento por pronto pago y un 3% adicional por contribuyente cumplido, lo que suma el 15% total.

El pago también puede realizarse en línea, a través del portal https://tramites.juarez.gob.mx, ingresando la clave catastral, o mediante la aplicación móvil Juárez Conectado, como alternativa para evitar filas y agilizar el trámite.

Asimismo, recordó que las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad pueden acceder a un descuento especial del 50%, el cual se tramita de manera presencial en las oficinas de Catastro ubicadas en el cruce de Francisco Villa y David Herrera Jordán.

Para las personas adultas mayores, se requiere credencial de elector, tarjeta del INAPAM, comprobante del Predial, estar al corriente en los pagos y habitar el domicilio, con documentos que coincidan en la dirección. En el caso de personas con discapacidad, deben presentar tarjeta y dictamen de discapacidad, credencial de elector, comprobante de domicilio y cumplir con los mismos requisitos de pago y residencia.

Finalmente, la Dirección de Ingresos recordó que en febrero el descuento se reducirá hasta el 10% y en marzo será del 5%, por lo que reiteró el llamado a aprovechar los últimos días de enero para obtener el mayor beneficio fiscal disponible.