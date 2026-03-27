Apoya Servicios Públicos jornada de limpieza en Samalayuca

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Habitantes y autoridades municipales colaboran para preservar la imagen del poblado turístico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia participó en una jornada de limpieza en el poblado de Samalayuca, en coordinación con residentes del sector, como parte de las acciones para mantener en buen estado este destino turístico.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que la actividad fue organizada previamente junto con el presidente seccional, Luis Gerardo Esparza, mediante la integración de brigadas comunitarias.

“Los vecinos participaron en una jornada de recolección en distintos puntos del poblado”.

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Durante la intervención, cuadrillas municipales del sector suroriente apoyaron en el retiro de residuos, luego de que los propios habitantes reunieran una cantidad considerable de basura en diferentes zonas.

El funcionario destacó que la participación ciudadana permitió recolectar incluso remolques completos de desechos, reflejando el compromiso de la comunidad por conservar limpio el entorno.

Asimismo, subrayó la importancia de estas acciones ante la afluencia de visitantes, especialmente durante los fines de semana, cuando Samalayuca recibe turismo local y regional.

“Reconocemos la importancia de mantener espacios limpios y ordenados”.

Las autoridades municipales señalaron que estas labores forman parte de un programa permanente de mantenimiento, que incluye recorridos constantes y atención a eventos realizados en la zona.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando en conjunto con la ciudadanía para fortalecer las acciones de limpieza y mejorar las condiciones urbanas en Samalayuca y otros sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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