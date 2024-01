Apoya la J+ a adulto mayor con descuento importante

Publicidad - LB2 -

Tras un estudio socioeconómico y aplicándosele el programa de Regularización que ofrece la J+, don Jaime Armendáriz se acercó este viernes a las Oficinas Centrales para liquidar su adeudo y se le hizo un descuento considerable.

Ciudad Juárez, Chih .- El adeudo que presentaba era de 296 mil pesos, pero al aplicársele los beneficios que ofrece la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, solamente pagó 2,500.

Su situación es difícil, ya que habita en un antiguo local que funcionaba como consultorio dental en el Callejón Carreño, en la zona Centro. Aunque hace muchos años dejó de funcionar el consultorio, el inmueble continuaba con la categoría de comercial.

- Publicidad - HP1

Por eso, se le hizo el cambio a cuenta domiciliaria, se le enviará la reconexión del servicio de agua, se le instalará el medidor correspondiente y recibirá el descuento como adulto mayor.

Desde hace 23 años, don Jaime habita en este inmueble con su esposa. “Ya no puedo trabajar, no me dan trabajo porque me dio un derrame cerebral. Traigo el papel donde me dio la enfermedad y no puedo trabajar”, explica.

Vive de la pensión que recibe, pero, además, se rebusca la vida. “Poquito soldo, pero con la mano así no puedo, peligro mucho. Mi esposa a veces trabaja, ya está grandecita también. A veces la discrimina la gente porque es una persona que deportaron y ya no puede trabajar aquí. Ella se fue de la edad de un año a Estados Unidos, se la llevaron sus papás”, comenta don Jaime, quien tiene 68 años. Su esposa, Daniela, tiene 54 años.

“No tengo a más nadie ahorita aquí. Tenía yo hijos, pero lo abandonaron a uno, no saben de mí, no sé qué pasa. Cuando me enfermé, creí que me iba a morir, yo quedé muy mal, no me sentía bien de mi cabeza”, relata.

Don Jaime agradece la atención que recibió en la J+. “La señorita, tan amable que es. Dios los bendiga a todos. Hay pocas gentes que son serviciales, son personas que Dios las pone en un punto donde lo atienden a uno como debe de ser”, dice don Jaime.

“Cuando ven a uno así, mucha gente discrimina a uno y se siente uno muerto, pero Dios está mirando y Dios es el que obra y mira las cosas como son”, finaliza al borde del llanto y con profundo agradecimiento por el apoyo recibido.

La J+ busca elevar la calidad de vida del juarense. Darle el mejor servicio posible, no tiene intereses recaudatorios. Lo que se hace evidente con este caso y cientos similares que a diario tratamos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.