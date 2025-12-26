Apoya Gobierno del Estado a cerca de mil 200 personas con paquetes de materiales para construcción en Juárez

Publicidad - LB2 -

Coesvi otorgó donaciones y créditos para mejorar, ampliar o rehabilitar viviendas de familias en situación de vulnerabilidad durante 2025.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado benefició durante 2025 a cerca de mil 200 personas en Ciudad Juárez mediante la donación y otorgamiento de créditos para paquetes de construcción, remodelación y ampliación de vivienda, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

De acuerdo con información de la dependencia, los apoyos estuvieron dirigidos a familias y grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad en distintos sectores de la ciudad.

- Publicidad - HP1

El delegado regional de Coesvi, Oscar Lozoya, informó que al menos 150 familias resultaron beneficiadas tras sufrir afectaciones por condiciones climáticas, principalmente en colonias como La Montada, Mariano Escobedo, Lomas del Rey, Fronteriza Baja, Siglo XXI, Puerto La Paz, Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata.

Los paquetes entregados incluyeron cemento, block y sacos de cal, con un valor aproximado de 15 mil pesos, destinados a reparaciones urgentes y a la rehabilitación de viviendas dañadas.

Adicionalmente, la Coesvi implementó el programa “Acciones de Mejoramiento de Vivienda 2025”, mediante el cual otras 150 familias accedieron a materiales de construcción a crédito, con montos de hasta 30 mil pesos, plazos de hasta 18 meses y sin cobro de intereses.

Este esquema permitió la adquisición de cemento, polín metálico, lámina galvanizada ondulada, varilla corrugada, piso cerámico, block de concreto y boilers solares, con un enganche inicial del 15 por ciento del monto total, lo que facilitó el acceso a materiales para ampliaciones y mejoras estructurales.

Con estas acciones, la Coesvi buscó que durante 2025 las familias juarenses contaran con viviendas más dignas y funcionales, fortaleciendo el desarrollo social y atendiendo rezagos habitacionales en zonas con mayor necesidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.