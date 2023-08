Expone secretario de Hacienda ante CMIC situación financiera del Estado

Publicidad - LB2 -

Con el fin de generar alianzas entre los sectores para resolver temas de prioridad para el estado de Chihuahua, el secretario de Hacienda José de Jesús Granillo Vázquez, expuso ante agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chihuahua (CMIC), el panorama general sobre el manejo de las finanzas estatales.

Chihuahua, Chih .- Expresó que el ser transparentes con la información financiera ha dado resultados positivos para recuperar la confianza, tanto de inversionistas como de proveedores.

“Hemos logrado sacar adelante las cosas, con un plan que se diseñó con algunas metas muy establecidas, hasta ahora no nos hemos salido del plan y hemos estado logrando cada una de las metas. Hemos avanzado muchísimo, pero eso no quiere decir que no falte muchísimo por hacer”, señaló.

Recordó que, gracias al crecimiento de los ingresos propios, Chihuahua es la entidad que menos depende de las participaciones federales, toda vez que guarda una relación del 67 por ciento, contra el 33 por ciento de ingresos propios. Sin embargo, hay estados que pueden llegar a depender hasta del 95 por ciento de las participaciones y sólo un 5 por ciento de sus ingresos propios.

Explicó que gracias a las estrategias implementadas para mejorar la recaudación, como son los incentivos para pagar el adeudo vehicular, las reformas al código fiscal del Estado para otorgar mejores facultades de notificaciones y cobranza, además de la actualización de la UMA, al mes de junio de 2023 se tiene registrado un incremento del 26 por ciento en los ingresos propios, de acuerdo con lo proyectado en la Ley de Ingresos.

Destacó que el manejo adecuado de la deuda a través del refinanciamiento de créditos de largo plazo para obtener tasas de interés más bajas, ha permitido que el Estado cuente con flujo de recursos para continuar con su operación.

Recordó que este 2023 la inversión pública suma más de 5 mil millones de pesos en 2023, lo que permitirá un crecimiento en conjunto con los indicadores de recuperación económica.

En su intervención el presidente de la CMIC, Julio César Mercado, reiteró el apoyo del gremio constructor para abonar al desarrollo económico del estado, pues la obra pública tiene un impacto profundo y positivo en la sociedad al mejorar la calidad de vida, el desarrollo económico y la paz social.

“Es por ello que estamos dispuestos a involucrarnos activamente y a través de la colaboración mutua, y contribuyendo a generar un mayor progreso social, que siente un precedente que beneficie a la comunidad”, concluyó.

