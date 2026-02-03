Apoya DABA a familia con cremación de mascota atropellada

Publicidad - LB2 -

La perrita “Negrita” fue auxiliada por Seguridad Vial y trasladada a DABA, donde finalmente falleció por la gravedad de sus lesiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), en coordinación con la empresa de servicios funerarios Eternal Pets, brindó apoyo a una familia juarense mediante la cremación de su mascota, una perrita llamada “Negrita”, que murió tras ser atropellada en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Agua Caliente.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que la mascota fue auxiliada inicialmente por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes la trasladaron de emergencia a las instalaciones de DABA, ubicadas en el parque El Chamizal, con la intención de que recibiera atención médica veterinaria.

“La mascota fue trasladada con la esperanza de atenderla, pero lamentablemente falleció”.

- Publicidad - HP1

Explicó que, a través de publicaciones en redes sociales, los propietarios lograron identificar que su perrita había sido atropellada y que se encontraba bajo resguardo de DABA, por lo que se les ofreció la entrega de las cenizas, como parte del acompañamiento institucional ante la pérdida.

Arredondo Salinas señaló que Eternal Pets colabora con la dependencia en cremaciones especiales, y adelantó que en próximos meses se contempla la instalación de un memorial para animales que fallecen bajo condiciones particulares, como ocurrió en este caso.

Por su parte, el oficial Oliver Rivera, adscrito a Seguridad Vial del Distrito Sur, relató que durante un recorrido de vigilancia observaron el momento en que una camioneta atropelló a la perrita, por lo que procedieron a auxiliarla de inmediato.

“La subimos a la unidad y la trasladamos de manera emergente a DABA para que recibiera atención”.

De acuerdo con la información proporcionada, la perrita, de aproximadamente un año de edad y tamaño mediano, fue valorada por un veterinario, quien determinó que las lesiones eran de extrema gravedad, por lo que no fue posible salvarle la vida. Las cenizas fueron entregadas este día a la familia, que durante varios días había estado buscándola.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.