Apocalipsis en Juárez: No habra clases

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El sistema frontal número 1 afectará desde este martes al norte del país y extenderá lluvias y ambiente más fresco hasta el viernes 25 de septiembre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El primer frente frío de la temporada 2026-2027 comenzará a generar efectos en México a partir de este martes 22 de septiembre, con lluvias, fuertes rachas de viento, posibles tolvaneras y descenso de temperatura en distintas regiones del país.

El sistema frontal se aproximará inicialmente a la frontera norte y posteriormente avanzará hacia el norte del Golfo de México, mientras que su masa de aire frío ingresará durante el miércoles al norte y noreste del territorio nacional.

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Chihuahua se encuentra entre las entidades que serán alcanzadas por la masa de aire frío, junto con Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

Para los siguientes días se prevé que la interacción del frente con un canal de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorezca lluvias fuertes, muy fuertes e incluso intensas en estados del noreste, oriente y sureste de México, además de la Península de Yucatán.

El sistema también provocará un refrescamiento de las temperaturas en zonas del norte y centro del país. Para el Istmo y Golfo de Tehuantepec se anticipa viento de componente norte con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Los efectos del frente frío y de su masa de aire asociada se mantendrían por lo menos hasta el viernes 25 de septiembre, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema y las condiciones que pueda generar en cada región.

El frente frío número 1 marca el inicio formal de una temporada que comprende de septiembre a mayo. Las previsiones contemplan 56 sistemas frontales durante el periodo 2026-2027, seis por encima del promedio referido para una temporada.

La distribución prevista contempla tres frentes en septiembre, siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos durante mayo.

Chihuahua figura además entre los estados que podrían registrar una mayor incidencia de sistemas frontales durante la temporada, junto con Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Un frente frío se forma por el encuentro entre una masa de aire frío y otra cálida, fenómeno que puede generar lluvias, tormentas, fuertes vientos y disminuciones importantes de temperatura, dependiendo de las condiciones atmosféricas presentes en cada región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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