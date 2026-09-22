Emite JMAS recomendaciones ante pronóstico de lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La descentralizada llamó a cuidar alcantarillas y reportar hundimientos o tapas faltantes al 073

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez emitió recomendaciones a la ciudadanía ante el pronóstico de lluvias intensas para los próximos días en la ciudad.

La descentralizada informó que, debido a que Ciudad Juárez no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, es importante mantener en buenas condiciones el alcantarillado sanitario y evitar obstrucciones que compliquen el flujo del agua.

- Publicidad - HP1

La JMAS pidió mantener libres de basura, hojas, grasas y otros residuos las alcantarillas y registros domiciliarios, industriales y comerciales, con el objetivo de reducir riesgos durante las precipitaciones.

También recomendó revisar y conservar en buen estado los registros y conexiones en viviendas, comercios e industrias, especialmente ante la posibilidad de lluvias constantes o acumulación de agua en distintos sectores.

La dependencia exhortó a la población a no abrir las tapas de las alcantarillas, ya que esta práctica puede generar riesgos para peatones, automovilistas y para la operación del sistema de drenaje.

En caso de detectar alcantarillas sin tapa, hundimientos o incidencias relacionadas con la infraestructura hidráulica, la JMAS pidió realizar el reporte correspondiente al Centro de Atención Telefónica 073.

La directora de Operación, Paola Moreno, informó que la Junta de Agua mantiene trabajo permanente para atender emergencias ocasionadas por las lluvias en la ciudad.

La funcionaria llamó a la ciudadanía a tomar precauciones y colaborar con el cuidado del alcantarillado, aun cuando este sistema no fue diseñado para conducir agua de lluvia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.