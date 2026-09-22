Reporta Gobierno Federal ahorro de 83.8 mil mdp por medidas anticorrupción

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La Secretaría Anticorrupción informó avances en compras públicas, contratos, sanciones y eficiencia administrativa.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha generado un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años mediante acciones de prevención, mejora administrativa y seguimiento a procesos públicos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal señaló que estos resultados se relacionan con mejores prácticas en compras, supervisión de contratos, cobro de multas y sanciones, así como con medidas de eficiencia dentro de la organización gubernamental.

“En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública”, puntualizó Sheinbaum.

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La presidenta informó que la dependencia trabaja de manera coordinada con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación en una serie de leyes orientadas a mejorar la gestión pública y fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en compras públicas, derivadas del diálogo estratégico con proveedores.

Asimismo, indicó que 42.2 mil millones de pesos se vinculan con el seguimiento a la administración de contratos, mediante la supervisión de incumplimientos y modificaciones consideradas injustificadas.

La funcionaria agregó que 4.8 mil millones de pesos provienen del cobro de multas, adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devoluciones de pagos en exceso, mientras que 7.8 mil millones de pesos se atribuyen a medidas de eficiencia en la organización gubernamental y reestructuras administrativas.

Buenrostro Sánchez también informó que se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad, además de alcanzar un máximo histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, con el 97.7 por ciento de servidores públicos.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia reportó trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Pública mediante programas dirigidos a primeras infancias y jóvenes, además de visitas de trabajo en nueve entidades del país.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también reportó 4 mil 193 sanciones a servidores públicos, de las cuales 3 mil 528 fueron por faltas no graves y 665 por faltas graves.

De acuerdo con la información presentada, las principales faltas graves señaladas incluyen pagos indebidos, sustracción de información, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, ocultamiento de bienes y casos de hostigamiento o acoso sexual.

La dependencia informó además que se han aplicado 286 sanciones a proveedores, con 222 inhabilitaciones acompañadas de multa y 64 casos sancionados únicamente con multa, por un monto acumulado de 147.3 millones de pesos.

En materia penal, Buenrostro Sánchez indicó que en dos años se han presentado 517 denuncias, relacionadas con posibles conductas como enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La funcionaria llamó a la ciudadanía a presentar denuncias oportunas mediante los canales institucionales, al señalar que la plataforma electrónica Denuncias MX se mantiene disponible de forma permanente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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