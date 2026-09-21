Limpia JMAS tubería sanitaria en la Juárez-Porvenir con equipo Vactor

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El organismo atiende brotes de agua residual en el cruce con Rivera del Salado, derivados de la saturación del drenaje

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realiza trabajos de limpieza y desazolve en el cruce de la carretera Juárez-Porvenir y Rivera del Salado, donde se han presentado brotes de agua residual tras las lluvias registradas en la ciudad.

Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, informó que en la zona trabajan dos equipos Vactor para retirar basura, lodo y otros residuos que fueron arrastrados por las precipitaciones hacia la tubería de drenaje sanitario.

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La funcionaria explicó que en el crucero se ha retirado una cantidad importante de basura y azolve, además de animales muertos que llegaron al sistema de drenaje durante las lluvias recientes.

“Tenemos dos equipos trabajando de manera permanente para realizar la limpieza y desazolve de la zona, hemos encontrado mucha basura, lodo y hasta animalitos muertos”.

Moreno agregó que otro equipo Vactor se mantiene en labores en un punto distinto de la calle Rivera del Salado, hacia el norte, donde también se acumuló una cantidad considerable de lodo arrastrado desde la parte alta del sector.

La directora de Operación señaló que la falta de un sistema pluvial en Ciudad Juárez complica el funcionamiento del drenaje sanitario durante lluvias fuertes, debido a que la tubería está diseñada únicamente para conducir agua residual.

“Sabemos que no contamos con drenaje pluvial en esta zona y esto complica el funcionamiento del drenaje sanitario cuando tenemos lluvias fuertes”.

La JMAS indicó que su personal continuará con los trabajos de limpieza y con la revisión de los niveles del drenaje, con el objetivo de disminuir los brotes de agua residual y mejorar las condiciones en el sector.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, evitando levantar tapas de alcantarillas durante las lluvias y manteniendo a los animales alejados de estas zonas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reiteró que continuará atendiendo las afectaciones ocasionadas por las lluvias para brindar respuesta oportuna a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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