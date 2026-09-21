Resalta Bonilla coordinación entre Federación y Estado tras reunión en Juárez

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El alcalde de Chihuahua confió en que los acuerdos entre Federación y Estado se traduzcan en seguridad, infraestructura y desarrollo regional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, destacó la importancia de la reunión sostenida en Ciudad Juárez entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Maru Campos, al señalar que el diálogo institucional entre los distintos órdenes de gobierno es clave para atender las principales necesidades del estado.

El alcalde consideró que la coordinación entre Federación y Estado debe mantenerse como una herramienta permanente para mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses, particularmente en temas de seguridad, infraestructura carretera, salud y educación.

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Bonilla subrayó que, tras el encuentro, la gobernadora dio seguimiento a los acuerdos mediante una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en torno a uno de los asuntos que más preocupan a la población: el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad.

“Para poderle ganar a la delincuencia organizada, tenemos que estar mucho más organizados que ellos”, expresó.

El edil señaló que la colaboración entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado representa una base fundamental para generar mejores resultados en materia de seguridad pública, especialmente en una ciudad estratégica como Ciudad Juárez, por su condición fronteriza y sus necesidades sociales.

Asimismo, confió en que los compromisos derivados de la visita presidencial comiencen a reflejarse en acciones concretas para la frontera y para el resto de Chihuahua. Entre los asuntos prioritarios mencionó el mantenimiento de las carreteras federales, en particular los tramos deteriorados de la vía que conecta a Ciudad Juárez con la capital del estado.

Bonilla también celebró que se contemplen inversiones federales en educación y en la Sierra Tarahumara, al considerar que el desarrollo de Chihuahua requiere atender de manera equilibrada las necesidades de todas sus regiones, tanto urbanas como rurales.

Finalmente, reiteró que la coordinación institucional debe traducirse en resultados tangibles para la ciudadanía, con mayor seguridad, mejores carreteras, infraestructura de salud y nuevas oportunidades educativas para las familias chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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