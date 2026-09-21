Presenta Marco Bonilla app para votar en Presupuesto Participativo

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La herramienta permitirá votar a distancia, consultar proyectos y dar seguimiento a las obras ganadoras en Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla presentó la nueva App de Presupuesto Participativo, una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía votar a distancia, consultar propuestas y dar seguimiento a las obras ganadoras.

El presidente municipal señaló que la aplicación busca aprovechar la tecnología para acercar el gobierno a las familias y facilitar que más personas participen en las decisiones relacionadas con su ciudad.

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Bonilla destacó que el Presupuesto Participativo permite que las y los chihuahuenses decidan directamente en qué proyectos se destina una parte de los recursos públicos, mientras el Gobierno Municipal escucha, ejecuta y da seguimiento a las propuestas elegidas.

La nueva plataforma, disponible para Android e iOS, permitirá conocer los proyectos participantes, elegir hasta cinco propuestas y consultar posteriormente la ubicación y avance de las obras seleccionadas.

La aplicación también contará con un apartado de Comercios Participativos, en el que se ofrecerán descuentos y beneficios para las personas usuarias.

Para la emisión del voto, la herramienta contará con un sistema de validación de identidad, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana dentro del proceso.

Laura Contreras, coordinadora de Participación Ciudadana, explicó que esta alternativa permitirá a las personas participar sin necesidad de salir de casa, lo que amplía las posibilidades de involucramiento en el mecanismo.

El desarrollo de la aplicación estuvo a cargo de Tecnología, Innovación y Desarrollo Económico S.C., con acompañamiento de la UACH, UTCH y el Instituto Estatal Electoral como parte del Comité Técnico.

Con esta herramienta, el Gobierno Municipal busca hacer más accesible el modelo de Presupuesto Participativo, en el que la ciudadanía propone, participa y decide sobre proyectos para su entorno.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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