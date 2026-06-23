Aplican tratamientos innovadores en cultivo de algodón del Valle de Juárez

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Desarrollo Rural e INIFAP evalúan tecnologías para mejorar el uso del agua y aumentar la productividad agrícola.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) implementaron una serie de tratamientos especializados en una parcela demostrativa de algodón ubicada en el Valle de Juárez, con el objetivo de evaluar alternativas que fortalezcan la productividad agrícola en la región.

Las acciones forman parte de un convenio de colaboración entre ambas instituciones enfocado en la investigación y validación de tecnologías que permitan optimizar el uso de recursos, mejorar la nutrición de los cultivos y elevar la rentabilidad de la actividad agrícola.

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Los tratamientos fueron aplicados antes y durante el primer riego de auxilio del cultivo, mediante diversas fórmulas diseñadas para incrementar la retención de humedad en el suelo y favorecer el desarrollo de las plantas.

Entre las aplicaciones realizadas se incluyó una fertilización desarrollada por el INIFAP, así como mezclas de zeolita y leonardita, materiales que contribuyen a mejorar las condiciones físicas del suelo y el aprovechamiento de nutrientes.

Posteriormente, durante el proceso de riego, se incorporaron fórmulas enfocadas en la retención de humedad y nutrientes de alta concentración, además de una solución nutritiva elaborada por la Dirección de Desarrollo Rural.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, explicó que el proyecto permitirá comparar el desempeño de estas alternativas con las prácticas tradicionales utilizadas por los productores de la zona.

Para ello, especialistas realizarán mediciones periódicas en suelo y plantas con el fin de obtener información técnica relacionada con la capacidad de retención de agua, disponibilidad de nutrientes, crecimiento del cultivo y viabilidad económica de cada tratamiento.

Las autoridades señalaron que la evaluación cobra especial relevancia ante las condiciones de sequía que enfrenta la región y la necesidad de impulsar estrategias que favorezcan un uso más eficiente del agua en las actividades agrícolas.

Una vez concluido el periodo de análisis, se organizarán actividades demostrativas y de transferencia tecnológica dirigidas a productores del Valle de Juárez, con el propósito de compartir los resultados obtenidos y promover prácticas que contribuyan a mejorar la productividad y sostenibilidad del sector.

La Dirección de Desarrollo Rural y el INIFAP destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la competitividad del campo juarense mediante la incorporación de herramientas innovadoras y soluciones adaptadas a las condiciones actuales de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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