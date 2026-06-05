Aplica JMAS más de mil 200 multas por desperdicio y uso indebido del agua

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La mayoría de las sanciones corresponde a desperdicio de agua potable, alteración de medidores y tomas clandestinas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que entre enero y mayo de 2026 aplicó un total de mil 204 multas por diversas infracciones relacionadas con el uso indebido de los servicios de agua potable y alcantarillado en Ciudad Juárez.

De acuerdo con datos del organismo, las sanciones se derivaron principalmente de conductas como el desperdicio de agua potable, la instalación o utilización de tomas clandestinas y la manipulación de aparatos medidores.

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Durante el periodo reportado, la dependencia aplicó 257 multas en enero, 327 en febrero, 247 en marzo, 242 en abril y 131 durante mayo, lo que refleja una vigilancia permanente para detectar prácticas que afectan la distribución y el aprovechamiento del recurso.

“La multa por desperdicio de agua oscila entre los 5 mil 400 y los 34 mil 800 pesos. Entre las conductas más frecuentes que derivan en sanciones se encuentran el incumplimiento de los horarios de riego, el lavado de vehículos con manguera y el uso de agua potable para limpiar patios, banquetas o cocheras”.

La JMAS explicó que las sanciones están contempladas en el artículo 88 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y pueden variar según el tipo de usuario y la gravedad de la infracción.

Para los sectores doméstico y comercial, las multas pueden ir de 20 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que en el sector industrial las sanciones pueden alcanzar entre 300 y mil 500 UMA.

El organismo identificó a las colonias Las Haciendas, Parajes de Oriente, Parajes del Sur, Senderos de San Isidro y Parajes de San José como los sectores con mayor incidencia de infracciones relacionadas con el uso del agua.

Asimismo, la dependencia destacó que cada sanción aplicada cuenta con evidencia fotográfica y un dictamen técnico que respalda la existencia de la falta y permite determinar el monto correspondiente.

La JMAS reiteró que mantiene activa la campaña de concientización “Se está acabando, ¿tú qué haces para cuidarla?”, mediante la cual busca fomentar el uso responsable del agua potable y prevenir el desperdicio, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando aumenta la demanda del recurso en la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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