Anuncia Pérez Cuéllar retiro de autos “chuecos” en Ciudad Juárez

El operativo iniciaría en un par de semanas mientras se revisa la situación de trámites inconclusos ante el REPUVE.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que en un plazo aproximado de dos semanas comenzará el retiro de vehículos sin matrícula o conocidos como “autos chuecos” que circulan en Ciudad Juárez.

El alcalde explicó que la medida responde al crecimiento del número de unidades sin regularizar en las calles, situación que, señaló, ya no se justifica después del programa federal de regularización vehicular.

“La verdad es que ya hay muchos vehículos, ya no se justifica eso y ahí vamos a actuar”.

El edil indicó que antes de iniciar el operativo las autoridades revisan el mecanismo para atender a propietarios que iniciaron su trámite ante el Registro Público Vehicular (REPUVE) dentro del programa de regularización, pero que no lograron concluirlo por causas ajenas a ellos, como el cierre del proceso o retrasos en la entrega de documentos.

Pérez Cuéllar señaló que la intención es definir cómo se procederá en estos casos, para evitar afectar a quienes realizaron su trámite dentro de los plazos establecidos por el programa federal.

“Primero tenemos que definir el mecanismo con los mismos usuarios de los vehículos que en tiempo y forma hicieron su trámite, pero que por el cierre del programa o porque no les llegó el documento no alcanzaron”.

El presidente municipal hizo un llamado a la población a circular en condiciones de legalidad, al señalar que el decreto federal permitió que muchas personas adquirieran un vehículo a bajo costo y tuvieran la oportunidad de regularizarlo.

Finalmente, reiteró que en las próximas semanas se implementará el retiro de unidades que continúan circulando sin registro ni placas, como parte de las acciones para ordenar la circulación vehicular en la ciudad.

