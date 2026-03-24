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Anuncia JMAS cierre parcial en bulevar 4 Siglos por obras de conexión

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Trabajos iniciarán el 27 de marzo y afectarán un carril en sentido sur durante varios días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que realizará trabajos de conexión del nuevo colector Cuatro Siglos, lo que implicará un cierre parcial a la circulación vehicular en el bulevar 4 Siglos.

Las labores comenzarán el viernes 27 de marzo a las 23:00 horas, con el cierre de un carril en el cuerpo sur, por lo que la vialidad operará con dos carriles disponibles para el tránsito.

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Los trabajos se desarrollarán en un tramo de 600 metros lineales, desde el cruce con la calle Calzada del Río hacia el oriente, donde se realizará la conexión de 200 metros de tubería.

La dependencia exhortó a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización y utilizar rutas alternas, mientras que a los residentes de la zona se les permitirá únicamente el acceso local.

“Se busca mejorar la infraestructura sanitaria y reducir problemas como malos olores y acumulación de aguas negras”, informó el organismo.

Se prevé que las obras concluyan y la circulación sea restablecida el 2 de abril a las 5:00 de la mañana.

La JMAS señaló que esta intervención beneficiará a más de 319 mil juarenses, al disminuir riesgos sanitarios, hundimientos y afectaciones en viviendas derivadas del sistema de drenaje.

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