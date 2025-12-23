Movil - LB1A -
    diciembre 23, 2025
    Anuncia Gobierno del Estado cierre parcial de oficinas por festejos de Navidad y Año Nuevo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Dependencias estatales ajustarán horarios el 24 y 31 de diciembre y suspenderán actividades el 25 de diciembre y 1 de enero.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que diversas oficinas estatales en Ciudad Juárez modificarán sus horarios y suspenderán actividades con motivo de los festejos de Navidad y Año Nuevo, por lo que llamó a la ciudadanía a anticipar trámites y utilizar plataformas digitales para evitar contratiempos.

    De acuerdo con lo dado a conocer, los miércoles 24 y 31 de diciembre, la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, concluirá actividades a las 12:00 horas, mientras que los jueves 25 de diciembre y 1 de enero las oficinas permanecerán cerradas. Las labores se reanudarán con normalidad los viernes 26 de diciembre y 2 de enero.

    El recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz, exhortó a las y los juarenses a anticipar la realización de sus trámites, así como a hacer uso de los medios digitales y alternos disponibles durante este periodo vacacional.

    La Coordinación Estatal de Licencias también suspenderá actividades los días 25 de diciembre y 1 de enero, por lo que únicamente se podrán programar citas para fechas posteriores a través de su sistema en línea. En el mismo sentido, las oficinas de Recaudación de Rentas atenderán hasta antes del mediodía los días 24 y 31 de diciembre.

    En el caso del Registro Civil, se informó que habrá guardias especiales para atender emergencias relacionadas con defunciones y matrimonios durante los días de asueto, mientras que para otros servicios se recomendó utilizar los cajeros automáticos disponibles en distintos puntos de la ciudad.

    Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil operará con personal de guardia los días 25 de diciembre y 1 de enero, con el objetivo de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad en la región fronteriza.

    Finalmente, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua suspenderá labores en las fechas señaladas, aunque los trámites y pagos podrán realizarse mediante sus plataformas digitales y aplicación móvil.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

