Anuncia Educación clases a distancia por lluvias en la zona norte

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La medida aplicará martes y miércoles en Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero para todos los niveles educativos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte anunció la modificación de clases presenciales a educación a distancia en escuelas de la zona norte del estado, ante el pronóstico de fuertes lluvias durante las próximas 24 horas.

La medida fue tomada luego de las alertas emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil, debido al riesgo de afectaciones por precipitaciones en la región fronteriza.

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La disposición entrará en vigor a partir de la tarde de este martes 22 de septiembre y continuará durante todo el miércoles 23, en los municipios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

La SEyD informó que el cambio de modalidad aplica para escuelas públicas y particulares de los subsistemas estatal y federalizado, en todos los niveles académicos.

La medida incluye planteles de preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universidades, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes, directivos y personal de apoyo.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, señaló que la decisión responde a la necesidad de salvaguardar la integridad física de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La dependencia también busca mitigar riesgos viales y complicaciones en los traslados cotidianos, ante los encharcamientos e inundaciones que suelen presentarse durante lluvias intensas en la región.

La determinación fue acordada en coordinación con las secciones 8ª y 42ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico meteorológico.

La SEyD agradeció la comprensión y apoyo de madres, padres de familia y tutores, al señalar que el bienestar de la comunidad estudiantil es el objetivo central de la medida.

De no presentarse mayores contratiempos y si existen condiciones seguras para transitar, las actividades escolares presenciales se reanudarán con normalidad el jueves 24 de septiembre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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