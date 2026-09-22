Fortalece Salud trabajo de promotores en la región fronteriza

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La conferencia reunió a personal comunitario de Ciudad Juárez, Texas y Nuevo México para compartir estrategias de atención

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, participó en la Vigésima Segunda Conferencia Anual de la Red de Promotoras Paso del Norte, realizada en la región fronteriza.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer el trabajo de promotoras y promotores de salud, además de abrir un espacio para compartir estrategias de atención comunitaria y cuidado de la salud mental del personal que labora en este sector.

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La conferencia reunió a participantes de Ciudad Juárez, Texas y Nuevo México, como parte de una agenda binacional enfocada en responder a los principales retos de salud de la población fronteriza.

El evento fue organizado en coordinación con la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, con el objetivo de impulsar la colaboración entre instituciones y personal comunitario de ambos lados de la frontera.

Durante su participación, el director del Distrito 2 Juárez, Rogelio Covarrubias, reconoció la labor de las y los promotores de salud, al señalar que representan el primer vínculo entre la comunidad y los servicios médicos.

El funcionario destacó la importancia de estos espacios para intercambiar experiencias y conocer buenas prácticas, especialmente aquellas que se desarrollan en comunidades fronterizas con necesidades compartidas.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el trabajo comunitario, la actualización en salud física y mental, así como el aprovechamiento de los recursos disponibles para atender a la población.

La Secretaría de Salud señaló que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer las capacidades del personal comunitario y a construir entornos más saludables en la región Paso del Norte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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