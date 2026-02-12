Movil - LB1A -
febrero 12, 2026 | 13:12
Inicio

Anuncia DIF Estatal jornadas para registro de apoyos de Beneficencia Pública 2026 en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Recepción de expedientes será del 3 al 5 de marzo en tres sedes; meta estatal es atender hasta 3 mil 500 personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El DIF Estatal realizará en marzo jornadas de levantamiento de expedientes para personas que requieran apoyos funcionales a través del Programa de Beneficencia Pública 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura en la Zona Norte.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, informó que la estrategia permitirá incrementar el número de beneficiarios en situación de vulnerabilidad, como parte de la meta estatal de duplicar la atención durante el presente año.

Por su parte, Cecilia Andrade, representante del DIF Estatal en la Zona Norte, detalló que entre los apoyos contemplados se encuentran sillas de ruedas estándar, auxiliares auditivos, bastón de cuatro puntos, silla de baño, silla PCA, silla PCI, andaderas, muletas estándar y lentes de armazón.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente, CURP reciente y comprobante de domicilio actualizado de 2026. En el caso de apoyos como silla de baño, silla de ruedas estándar, silla PCA y silla PCI, será necesario contar con certificado médico expedido por una institución pública de salud, con vigencia no mayor a seis meses.

Las jornadas se llevarán a cabo en horario de 9:00 a 15:00 horas en las siguientes sedes: 3 de marzo en Pueblito Mexicano; 4 de marzo en Parque Central; y 5 de marzo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Durante 2026, el programa prevé alcanzar hasta 3 mil 500 personas beneficiadas a nivel estatal, en el marco de las acciones de asistencia social dirigidas a población con discapacidad o en condición vulnerable.

