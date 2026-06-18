Refrenda Estado disposición de trabajar con Ortiz Orpinel en beneficio de Juárez

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Carlos Ortiz aseguró que la coordinación con el alcalde en funciones será permanente para atender las necesidades de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernándezcarlos) – El representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, reiteró la disposición del Gobierno del Estado para mantener una coordinación permanente con el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, con el propósito de atender las necesidades de la frontera.

El funcionario estatal afirmó que la prioridad es fortalecer el trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno y dar seguimiento a los temas que impactan directamente a la población juarense.

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Ortiz rechazó que hubiera existido una mala relación con el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y señaló que sus comentarios recientes estuvieron relacionados con la ausencia del edil en la administración municipal y no con diferencias institucionales.

“Pues lo que pasa es que con Pérez Cuellar no había mala relación, simplemente que estaba muy ausente de la ciudad, y así cual relación puede existir con alguien que nunca está”.

El representante estatal indicó que Ciudad Juárez requiere autoridades con presencia constante y aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá una colaboración permanente con la administración encabezada actualmente por Ortiz Orpinel.

Las declaraciones se producen después de que el alcalde en funciones expresara la necesidad de fortalecer la coordinación entre ambos órdenes de gobierno y trabajar de manera conjunta en beneficio de la ciudadanía.

“No nos hemos puesto los guantes con nadie, y los señalamientos en contra de Pérez Cuellar fueron por su ausencia en la alcaldía”.

Carlos Ortiz sostuvo que sus observaciones tuvieron como objetivo señalar aspectos específicos sobre la conducción del gobierno municipal y descartó que existiera una intención de confrontación política.

El funcionario estatal afirmó que la administración encabezada por Maru Campos mantendrá abierta la colaboración institucional con el Ayuntamiento, con el propósito de impulsar acciones que contribuyan a resolver los principales retos de la ciudad y mejorar la atención a las y los juarenses.

Con información de medios locales

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