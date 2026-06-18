Llegan familias juarenses al Parque Central para apoyar a México frente a Corea del Sur

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La Fiesta Mundialista reúne a aficionados de todas las edades para seguir el encuentro de la Selección Mexicana en pantalla gigante.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Decenas de familias juarenses comenzaron a reunirse en la Concha Acústica del Parque Central Poniente para apoyar a la Selección Mexicana durante su encuentro frente a Corea del Sur, como parte de la Fiesta Mundialista organizada por el Gobierno del Estado.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en diversas actividades recreativas preparadas previo al inicio del partido, en un ambiente familiar que combinó entretenimiento y pasión futbolera.

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La jornada incluyó rifas, dinámicas de convivencia y un torneo del videojuego FIFA, actividades que arrancaron a partir de las 17:00 horas y permitieron a los asistentes disfrutar de una experiencia previa al encuentro deportivo.

Entre camisetas verdes, banderas y porras a favor del representativo nacional, la Concha Acústica se convirtió en un punto de encuentro para la afición fronteriza, que acudió para vivir colectivamente la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades estatales destacaron que la actividad forma parte de los esfuerzos para acercar los eventos mundialistas a la comunidad y generar espacios de convivencia para las familias juarenses.

“Las personas aficionadas disfrutan de sorpresas preparadas para hacer de esta experiencia una celebración deportiva accesible para todas y todos”.

Además de la transmisión del partido en pantalla gigante, los asistentes tuvieron acceso a distintas dinámicas y actividades diseñadas para complementar la experiencia deportiva.

El acceso al evento permanece abierto y gratuito para toda la comunidad, por lo que se invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades y respaldar a la Selección Mexicana durante su participación en el torneo.

La Fiesta Mundialista continuará desarrollándose como un espacio de convivencia para que las y los aficionados compartan el entusiasmo por el futbol y sigan de cerca la actuación del equipo nacional en la justa internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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