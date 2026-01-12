Anuncia Cruz Pérez Cuéllar proyectos de obra pública y desarrollo para 2026

Publicidad - LB2 -

Puentes viales, rastro TIF, parque suroriente y mantenimiento urbano destacan en la agenda municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer los principales proyectos de infraestructura y desarrollo que se impulsarán durante 2026, con énfasis en obra pública, mantenimiento urbano, desarrollo económico y atención social, durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes.

Entre las acciones más relevantes, el alcalde destacó la construcción de puentes viales en puntos estratégicos de la ciudad, particularmente en el cruce del eje vial Juan Gabriel con el bulevar Zaragoza, así como en el Juan Pablo II, obras que forman parte del plan para mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado.

Otro de los proyectos emblemáticos es el parque del suroriente, donde se construye un tobogán gigante que contará con un elevador para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal. Pérez Cuéllar indicó que se prevé inaugurar el parque en marzo del presente año.

En materia de desarrollo económico, el edil informó que continúa el proceso administrativo para la construcción del Rastro TIF, una obra que permitirá a Ciudad Juárez exportar cortes de carne, lo que representará un impulso económico para la ciudad y fortalecerá la cadena productiva local.

El presidente municipal subrayó que una parte importante de las obras para 2026 será definida mediante el Presupuesto Participativo, al considerarlo un mecanismo que fortalece el vínculo entre la comunidad y el Gobierno Municipal. Añadió que se brindará apoyo a escuelas primarias y preescolares que no resultaron ganadoras en el ejercicio más reciente.

Explicó que, ante la alta participación ciudadana registrada en 2025, se buscará atender el mayor número posible de proyectos, destinando recursos a propuestas escolares que no alcanzaron el número suficiente de votos, con el fin de incentivar la continuidad de la participación social.

En cuanto al mantenimiento urbano, Pérez Cuéllar señaló que se mantiene como prioridad el programa de bacheo y rehabilitación de calles, enfocado principalmente en las avenidas por donde circula el 80 por ciento de los automovilistas. Aseguró que el presupuesto para 2026 se mantendrá e incluso se incrementará para atender las principales vialidades.

Finalmente, ante las bajas temperaturas, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a reportar al 911 a personas en situación de calle que requieran apoyo. Informó que se mantiene activa una campaña permanente de Protección Civil, así como la operación de albergues como El Barreal y Felipe Ángeles, además de recorridos preventivos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

