Anuncia Ciudad Juárez que será sede de la SOCCA AmeriCup 2026

Publicidad - LB2 -

El torneo internacional de fútbol seis contra seis se realizará del 20 al 24 de mayo en la Plaza de la Mexicanidad con selecciones de al menos 12 países.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede de la SOCCA AmeriCup 2026, un torneo internacional de fútbol en modalidad reducida que reunirá a selecciones de distintos países del continente del 20 al 24 de mayo de 2026 en la Plaza de la Mexicanidad.

El anuncio fue realizado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Escalante Suárez, y el presidente de la Confederación Americana de SOCCA, Sergio Rafael Ibarra Molina.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación, el alcalde destacó que la realización de este tipo de competencias forma parte de la estrategia para promover el deporte y posicionar a la ciudad como sede de eventos internacionales, además de inspirar a niñas, niños y jóvenes a involucrarse en actividades deportivas.

Pérez Cuéllar señaló que el municipio trabajará en la logística necesaria para cumplir con los requerimientos técnicos y operativos que demanda un evento de este nivel, y adelantó que se espera la participación de al menos 12 selecciones nacionales del continente.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Carlos Escalante Suárez, subrayó que se trata de un evento sin precedentes para la ciudad y explicó que la SOCCA AmeriCup es el campeonato continental en la modalidad de fútbol reducido seis contra seis.

El funcionario indicó que distintas dependencias municipales ya colaboran en la organización para garantizar el éxito del torneo, cuya edición anterior en Cancún fue considerada una de las mejores a nivel mundial dentro de esta modalidad.

“La instrucción del presidente municipal ha sido que esta competencia sea la mejor en su tipo”.

En su intervención, el presidente de la Confederación Americana de SOCCA, Sergio Rafael Ibarra Molina, expresó su satisfacción por traer la competencia a la frontera y reconoció el respaldo del Gobierno Municipal para concretar la sede.

“Será un evento 100 por ciento gratuito y con un enfoque social, pensado para que las familias puedan disfrutar no solo del fútbol, sino de una experiencia integral”.

El dirigente agregó que durante los cinco días de actividades se desarrollarán dinámicas y acciones comunitarias, con el objetivo de dejar una huella positiva en la comunidad juarense y fortalecer la proyección internacional de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.