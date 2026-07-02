Anuncia Antonio Domínguez Alderete que buscará la candidatura de Morena a la alcaldía de Juárez

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El regidor se suma a Juan Carlos Loera y Mayra Chávez entre los perfiles que han manifestado interés en competir por la candidatura para 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El regidor de Morena, Antonio Domínguez Alderete, anunció su intención de participar en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2027, con lo que se suma a los perfiles que ya han manifestado públicamente su interés en contender.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el edil confirmó sus aspiraciones y aseguró que buscará participar en el proceso de selección que Morena tiene previsto realizar en los próximos meses.

“Voy a defender a Ciudad Juárez”, expresó Domínguez Alderete al anunciar su decisión de competir por la candidatura.

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El regidor afirmó que emprenderá esta nueva etapa “con la frente en alto y la conciencia tranquila”, al considerar que cuenta con la experiencia para participar en la contienda interna del partido.

Domínguez Alderete ha desempeñado el cargo de regidor durante las dos administraciones municipales encabezadas por Cruz Pérez Cuéllar, donde ha participado en distintas comisiones del Ayuntamiento.

Su anuncio se produce luego de que el senador Juan Carlos Loera confirmara que buscará registrarse en septiembre para participar en la encuesta interna de Morena, al tiempo que pidió “piso parejo” para los aspirantes y planteó que los servidores públicos interesados en competir se separen de sus cargos.

También Mayra Chávez, actual delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, ha sido mencionada entre los perfiles que buscan la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura que Morena utiliza como antesala para la definición de sus candidaturas.

De acuerdo con el calendario interno del partido, los registros de aspirantes están previstos para septiembre, cuando Morena iniciará el proceso de selección de quienes participarán en la elección constitucional de 2027 por la presidencia municipal de Ciudad Juárez.