Nosotras las locas.

-Ese día cuando me encontró con mi amante en el restaurante se puso como “loca” me bofeteo y grito delante de todos, que vergüenza. –

Estaba en la fiesta bailando y cantando como “loca”, creo que estaba muy ebria para hacerlo sin pena. –

No se que le pasa, de repente se pone "loca" quiere hablar y hablar durante horas y luego no dice nada … "esta loca".

El 10 de octubre se celebra el día internacional de la salud mental, desde 1982 la Organización Mundial de la Salud lo instituyó con la intención de concientizar a la sociedad acerca de los problemas de la salud mental en el mundo.

Hoy en el marco de esta celebración hare referencia a todas aquellas mujeres que hemos sido llamadas en algún momento de nuestra vida “loca”.

El contexto de la salud mental ha sido adecuado a su espacio y tiempo, cada cultura ha dado sus propias respuestas para reconocer y atender las patologías la mente humana sin embargo como en otros escenarios la condición para las mujeres tiene sus propios matices.

Por ejemplo, las mujeres de le época victoriana eran descritas psicológicamente como tendientes a mareos, debilidad, irritabilidad y causar problemas, esta propensión de ser débil con orientación a “la toxicidad” mental ganó adeptos algunas teorías del psicoanálisis, para entonces y todavía para muchos las mujeres somos defectuosas psicoemocionales por naturaleza.

En el siglo XIX el estudio de la frenología colocaba a las mujeres en el estereotipo afectivo, sensible dulce y abnegado y a los hombres girando en torno de la lógica y la capacidad intelectual, cuando esto no ocurría entonces la locura femenina era evidente.

Muchas mujeres que decidieron tener vidas intensas y poco convencionales, mujeres talentosas y poderosamente expresivas fueron llevadas al manicomio o recetas con sexo marital, masaje o extirpación de los genitales.

Hoy podemos decidir ir a terapia, quizás sea por ello por lo que según los datos estadísticos la proporción de atención psicológica y psiquiátrica sea de 70% de mujeres y 30 % de hombres, aunque algunos se esfuerzan en justificar diciendo que los hombres son menos interesados en su salud en general.

La locura es una casi una constante en mujeres que han decidido romper su rol tradicional desde sus hogares paternos hasta las áreas de trabajo, para ellas hoy la exigencia social estriba en la búsqueda existencial de un “equilibrio “entre ejercer su libertad y las condiciones del statu quo para evitar confrontarla de manera directa con una forma diferente de pensar y ser.

Juana “La reina loca” fue confinada a una torre tras una conspiración familiar para evitar asumiera el trono que le correspondía, argumentando su carácter intenso, su inteligencia y su temperamento como atributos que le impedían gobernar con cordura.

Manuela Saenz “la amable loca” a quien afortunadamente la historia le otorgó el mote de la de “libertadora del libertador” luego de reconocer su papel decisivo en la lucha de la independencia de America del Sur pero en que en su momento solo se le nombro como la amante loca y no como la mujer apasionada, inteligente, entregada a la lucha por la libertad de su pueblo.

Artistas y literatas como Virginia Woolf, Camile Claudel o Alejandra Pizarnik también han sido llamadas locas.

Feministas, políticas, empresarias que han hablado de violencias, denunciado abusos, expresado su sufrimiento cantando “pa tipos como tú” también entran en el paquete, pues esta bien que digan lo que dicen, pero sus formas siguen incomodando.

La salud mental es un derecho de todos, es imprescindible para el bienestar general de las personas, pero también estamos obligados a mirar diferente el sentido patológico de nuestras visiones sobre – la locura- , el simple y tal vez insignificante “está loca” usado cotidianamente para describir hechos que no atañen a una afectación mental si no a una manifestación específica para hombres y mujeres por igual es una enorme agresión que limita nuestra libertad creativa y la forma particular de ser y estar en mundo.

La locura no ha sido nombrada de manera justa para todos por lo tanto debemos replantearnos que tanta responsabilidad hemos asumido en nuestro propio bienestar mental nosotras las locas llevamos un 70 %.

Rocío Saenz Lic. En Comercio Exterior. Lic. En Educación con especialidad en Historia. Docente Educación Básica Media y Media Superior, Fundadora de Renace Mujer A.C. Directora de Renace Mujer Lencería, Consultora socio política de Mujeres.