Analizará Cabildo comodatos para proyectos comunitarios en Juárez

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Buscan formalizar uso de predios para salud, cultura y apoyo social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales turnó a Cabildo el análisis de tres contratos de comodato orientados a fortalecer proyectos comunitarios en distintos sectores de la ciudad.

Durante una reunión con el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado, se revisaron propuestas relacionadas con la regularización y asignación de espacios que actualmente operan con fines sociales, culturales y de salud.

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Uno de los casos corresponde a un predio donde se ubica el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), el cual se plantea otorgar en comodato para su administración por parte del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

También se analizó la situación de un terreno utilizado desde hace años por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde opera la Unidad de Medicina Familiar número 63, con el objetivo de formalizar jurídicamente su uso.

Asimismo, se revisó la propuesta de otorgar un predio al Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, destinado a la creación de un centro de apoyo educativo en el sector Parajes del Sur, enfocado en la atención de niñas y niños.

“Este tipo de acciones fortalecen el apoyo a organizaciones que contribuyen al bienestar social”, señaló la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez.

Los asuntos serán discutidos en Cabildo, donde se definirá la aprobación de estos comodatos como parte de una estrategia para impulsar proyectos comunitarios y fortalecer el tejido social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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