Analizan regidores proyecto del nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Juárez

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Comisiones edilicias concluyeron la revisión integral del documento junto con rescatistas y ciudadanía interesada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Gobernación y de Ecología y Protección Civil realizaron una mesa de trabajo para revisar el proyecto del nuevo Reglamento de Bienestar Animal para el municipio de Ciudad Juárez.

La coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil, Laura Fernanda Ávalos Medina, informó que durante la reunión se analizaron los artículos del 32 al 127, con lo cual concluyó la lectura integral del documento.

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En la sesión participaron animalistas, rescatistas independientes y ciudadanos interesados en el tema, quienes presentaron observaciones y propuestas relacionadas con distintos apartados del reglamento.

La regidora explicó que en próximas reuniones continuarán revisando propuestas pendientes antes de emitir el dictamen correspondiente.

“El objetivo es construir un reglamento actualizado y acorde a la realidad del municipio”.

Ávalos Medina señaló que el reglamento vigente tiene más de 13 años sin modificaciones, por lo que el nuevo proyecto busca actualizar criterios relacionados con protección y bienestar animal en la ciudad.

Entre los temas abordados durante la mesa de trabajo se incluyeron el padrón de rescatistas independientes, tenencia responsable, inspecciones, denuncias y posibles sanciones por maltrato o incumplimiento.

La propuesta también plantea reconocer a los animales de compañía como seres sintientes, promoviendo mejores condiciones de protección y bienestar dentro del municipio.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Gobernación, la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, informó que se prevé realizar una reunión adicional para concluir los últimos análisis antes de presentar el proyecto ante el Cabildo.

En la reunión participaron además los regidores Gloria Mirazo de la Rosa, Alejandro Daniel Acosta Aviña y Antonio Domínguez Alderete, así como la directora de Atención y Bienestar Animal, Alma Edith Arredondo Salinas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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