Interviene Municipio zona invadida en dique de la Aeronáutica

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Dependencias municipales retiraron estructuras irregulares y realizaron labores de limpieza en un área hidráulica de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de distintas dependencias municipales participó en un Operativo de Reordenamiento Urbano para retirar estructuras instaladas de manera irregular sobre el talud de un dique ubicado en la avenida Aeronáutica y calle Zeppelin, además de realizar trabajos de limpieza y saneamiento en el área.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se llevó a cabo como resultado de acuerdos establecidos en una mesa de trabajo encabezada por la Secretaría del Ayuntamiento y diversas áreas municipales.

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El funcionario explicó que el operativo respondió a múltiples reportes ciudadanos relacionados con la invasión del espacio público y acumulación de residuos, problemática que también fue expuesta durante una jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”.

“El retiro de puestos y estructuras instaladas sobre el talud era prioritario, debido a que obstruían un área destinada al ingreso del agua pluvial”.

De acuerdo con el director de Limpia, en el sitio operaban actividades comerciales y de servicios como un taller mecánico, una desponchadora y venta de verduras, instalaciones que ocupaban banquetas y parte del dique, afectando el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

La Dirección de Desarrollo Urbano había entregado previamente notificaciones a los responsables, por lo que parte de las estructuras fueron retiradas antes del inicio del operativo.

Durante las labores, las cuadrillas municipales retiraron basura pesada, tiliches, objetos sanitarios y diversos desechos acumulados dentro del dique, además de realizar corte de hierba y limpieza general del espacio intervenido.

Solís Kanahan señaló que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Ciudad Juárez como parte de las acciones de reordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener libres arroyos y diques, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias, al recordar que estas estructuras tienen la función de conducir adecuadamente el agua pluvial y prevenir riesgos para viviendas y automovilistas.

En los trabajos participaron las direcciones de Ecología, Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Protección Civil, Coordinación General de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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