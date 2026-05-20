Imparte Transparencia Municipal plática sobre protección de datos en la Secundaria 3002

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Estudiantes participaron en actividades orientadas al cuidado de la información personal y uso seguro de redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal impartió una plática informativa a estudiantes de la Secundaria Federal 3002 con el objetivo de fortalecer conocimientos relacionados con la protección de datos personales y los riesgos asociados al uso cotidiano de plataformas digitales y redes sociales.

El coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, informó que durante la jornada participaron tres grupos integrados por aproximadamente 90 estudiantes cada uno, quienes formaron parte de dinámicas y actividades orientadas a promover el uso responsable de la información personal.

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La plática abordó temas relacionados con privacidad en internet, manejo de datos personales y riesgos vinculados con la difusión de información en redes sociales y aplicaciones digitales, herramientas utilizadas diariamente por adolescentes y jóvenes.

El funcionario señaló que la participación del alumnado permitió reforzar conocimientos sobre autocuidado digital y protección de la información personal dentro del entorno escolar y fuera de él.

“El tema de la protección de datos personales siempre ha despertado interés entre adolescentes debido al constante uso de redes sociales y plataformas digitales”.

Gómez Cid de León explicó que estas actividades forman parte de las jornadas de sensibilización impulsadas por la Coordinación de Transparencia en distintos planteles educativos de Ciudad Juárez para fomentar una cultura preventiva entre estudiantes.

Asimismo, indicó que experiencias previas realizadas en universidades permitieron detectar mayor interés de estudiantes en temas relacionados con acceso a la información pública y protección de datos personales.

La dependencia municipal informó que continuará desarrollando este tipo de jornadas en instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, con el propósito de fortalecer la conciencia sobre seguridad digital y manejo responsable de información personal.

El coordinador invitó a estudiantes, docentes y familias a participar en futuras actividades organizadas por la dependencia relacionadas con transparencia, privacidad y protección de datos.

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