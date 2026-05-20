Participa IPACULT en actualización del patrimonio cultural de Ciudad Juárez

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El proyecto busca integrar en un solo documento información sobre monumentos y espacios históricos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en la reunión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, donde se acordó elaborar un manual actualizado del patrimonio cultural existente en Ciudad Juárez.

El objetivo del proyecto es salvaguardar la identidad histórica de la ciudad y fortalecer el acceso de la ciudadanía a información relacionada con monumentos, espacios históricos y expresiones culturales representativas de la comunidad juarense.

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Durante la reunión se destacó la necesidad de integrar en un solo documento la información actualmente dispersa sobre patrimonio cultural, con el fin de contar con un registro ordenado, actualizado y accesible para consulta pública.

El coordinador de la comisión, el regidor José Mauricio Padilla, señaló que el proyecto permitirá conocer con mayor precisión el estado actual de monumentos y espacios históricos, incluyendo casos de deterioro o modificaciones registradas con el paso del tiempo.

Asimismo, adelantó que una vez concluido el trabajo se realizará una presentación pública y posteriormente se entregarán los tomos al Presidente Municipal como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la preservación de la memoria histórica de Ciudad Juárez.

Por su parte, la encargada del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la relevancia del proyecto y explicó que el manual incluirá patrimonio con valor histórico, cultural e identitario para las comunidades.

“Es importante que entre todas las direcciones y dependencias del Gobierno Municipal podamos trabajar en una buena publicación”.

El proyecto contempla tanto patrimonio material como inmaterial, incluyendo monumentos, espacios emblemáticos, expresiones culturales y elementos representativos de la identidad juarense.

En la reunión también participó la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, quien colaboró en los trabajos relacionados con la integración del proyecto cultural y documental para la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que este esfuerzo busca fortalecer las acciones de preservación histórica y consolidar herramientas de consulta para la ciudadanía y futuras generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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