Entregan cancha con pasto sintético a la Secundaria Federal número 22

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La obra fue realizada mediante el Presupuesto Participativo 2025 y beneficiará a estudiantes de la comunidad escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Escuela Secundaria Federal número 22 recibió oficialmente una nueva cancha de futbol con pasto sintético como parte de las obras realizadas a través del programa de Presupuesto Participativo 2025.

La entrega fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó la participación de estudiantes, docentes y familias en la organización y promoción del proyecto para concretar la obra deportiva.

“Me da mucho gusto ver que se están cristalizando los sueños de esta comunidad escolar”.

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El alcalde recordó que el terreno donde se construyó la cancha fue donado previamente por el Gobierno Municipal, y señaló que la administración ha intervenido más de 600 escuelas públicas mediante distintos proyectos de infraestructura educativa.

Pérez Cuéllar destacó que la inversión en educación y espacios deportivos contribuye al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, al combinar la formación académica con actividades físicas y recreativas.

La directora del plantel, Diana Leticia Escalona Morillo, señaló que la cancha era una obra ampliamente esperada por la comunidad escolar y reconoció el apoyo recibido para concretar el proyecto.

“Un agradecimiento total señor presidente, porque usted no sabe lo que esto se ha disfrutado”.

Por su parte, la alumna Ana Gabriela García Jaime expresó que el nuevo espacio deportivo representa un avance importante para la institución y para las futuras generaciones de estudiantes.

La estudiante destacó que el deporte fortalece la convivencia, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables, además de impulsar la integración entre la comunidad escolar.

En el evento estuvieron presentes la síndica municipal Ana Carmen Estrada; el regidor coordinador de la Comisión de Educación, Jorge Marcial Bueno Quiroz; el director de Infraestructura Educativa del Municipio, Ismael Rueda Fernández, y el director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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