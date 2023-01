Choque de trenes deja un muerto y 41 heridos en México

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.



Ciudad de México (VOA) – Al menos una persona fallecida y 41 heridos dejó el choque de dos trenes del metro de la capital mexicana, anunciaron el sábado las autoridades.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó en su cuenta de Twitter que durante la mañana del sábado se registró un choque entre trenes de la Línea 3 de Metro, sin precisar las causas que originaron en incidente.

Sheinbaum informó que en el hecho murió una persona y que 16 resultaron lesionadas, aunque posteriormente el Centro de Comando y Contacto Ciudadano de la capital precisó que la cifra de lesionados era de 41. Otras cuatro personas quedaron atrapadas en los trenes y ya fueron rescatadas, según la alcaldesa.

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo no más cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes entre las estaciones de Potrero y la Raza de la Línea 3 del Metro.

El electricista indicó que quedó en el suelo del vagón junto a varios pasajeros que entre gritos y llantos pedían ayuda. “Se le fue la luz al metro y empezó a salir mucho humo que nos estaba como asfixiando, no podíamos respirar bien”, comentó Montiel, y agregó que todos los ocupantes del vagón debieron esperar cerca de treinta minutos hasta que llegaron los paramédicos para auxiliarlos y sacarlos del vagón. Montiel sufrió lesiones en el brazo y la pierna izquierda.

En mayo del 2021 el colapso de un tramo elevado del metro de la Ciudad de México dejó 26 fallecidos y casi un centenar de heridos.

