Mantiene Protección Civil advertencia preventiva por viento y posibles lluvias ligeras

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Autoridades municipales alertaron sobre ráfagas moderadas y riesgo de tolvaneras en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que continúa vigente la advertencia preventiva por viento en Ciudad Juárez, además de la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas derivadas de la nubosidad que actualmente se desplaza al sur de la región.

La dependencia municipal señaló que, hasta el momento, no se detectan tormentas sobre la ciudad ni en zonas cercanas; sin embargo, las condiciones atmosféricas podrían generar precipitaciones aisladas durante el desplazamiento de nubosidad sobre el área urbana.

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De acuerdo con el reporte meteorológico, durante la tarde podrían presentarse variaciones en la velocidad del viento, aunque se prevé una disminución gradual hacia el inicio de la noche y durante la madrugada.

Protección Civil indicó que se esperan vientos de intensidad ligera a moderada, sin descartar ráfagas fuertes de manera esporádica durante el transcurso de la tarde.

Asimismo, la dependencia advirtió sobre la posibilidad de tolvaneras en zonas susceptibles, principalmente en áreas altas, tramos carreteros al oeste y sur de la ciudad, así como en sectores alejados de la mancha urbana.

“No se descarta la presencia esporádica de ráfagas fuertes durante la tarde”.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía conducir con precaución y asegurar objetos ligeros en exteriores, con el fin de prevenir accidentes derivados de las condiciones de viento.

Protección Civil exhortó además a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades municipales ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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