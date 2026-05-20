Presenta Oficina de Resiliencia guía para personas migrantes y refugiadas en Ciudad Juárez

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El documento busca fortalecer el acceso a información y orientación para población en movilidad humana en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Municipio participó en la presentación de la Guía para Migrantes, Refugiados y Personas en Movilidad Humana ante la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, con el objetivo de fortalecer el acceso a información y orientación para personas en contexto de movilidad en Ciudad Juárez.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo, explicó que esta herramienta busca brindar acompañamiento sobre servicios, atención y derechos disponibles para personas migrantes, refugiadas y en tránsito por la ciudad.

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La funcionaria señaló que la guía representa un esfuerzo orientado a facilitar información útil y mecanismos de apoyo institucional, además de fortalecer procesos de atención humanitaria para quienes enfrentan condiciones de movilidad humana.

El proyecto fue desarrollado en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos del Municipio mediante un trabajo conjunto enfocado en acciones de inclusión social y respeto a la dignidad humana.

“La guía busca brindar acompañamiento sobre servicios, atención y derechos disponibles en Ciudad Juárez”.

Yesenia Arlet Hidalgo indicó que desde la Coordinación de Resiliencia continuarán impulsando políticas públicas y estrategias relacionadas con derechos humanos, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento de una ciudad más resiliente y solidaria.

La dependencia destacó que la colaboración entre distintas áreas municipales permite generar herramientas que mejoran el acceso a información y orientación para personas migrantes y refugiadas, especialmente en una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez.

En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables participaron las regidoras Dina Salgado, Patricia Mendoza y Gloria Mirazo, así como el regidor Alejandro Jiménez.

También estuvieron presentes el director de Derechos Humanos, Santiago González, y el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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