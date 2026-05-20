Invitan a la comunidad a integrarse al Consejo Consultivo de Movilidad Humana

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 9 de junio para ciudadanía y organizaciones interesadas en participar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y Participación Ciudadana sostuvieron una reunión con titulares de distintas dependencias municipales para conocer los avances de la convocatoria destinada a integrar el Consejo Consultivo de Movilidad Humana del Municipio de Juárez.

La coordinadora de la Comisión de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, la regidora Dina Salgado Sotelo, informó que en la reunión participaron las y los regidores Martha Patricia Mendoza Rodríguez, Alejandro Alberto Jiménez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa.

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También estuvieron presentes el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes; el director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, y la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González.

Durante la sesión se informó que la convocatoria mantiene una campaña de difusión en distintos medios de comunicación, además de contar con un banner informativo en la página electrónica del Municipio para facilitar el acceso a las bases y requisitos de participación.

Las autoridades municipales señalaron que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 9 de junio y que tanto la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables como la de Participación Ciudadana estarán recibiendo la documentación de las personas interesadas.

“Es importante que la ciudadanía participe, ya que esta convocatoria surge a partir de una audiencia pública”.

La regidora Dina Salgado explicó que la creación de este consejo responde a solicitudes realizadas por asociaciones y grupos vinculados con temas de movilidad humana, quienes plantearon la necesidad de contar con un espacio de participación y diálogo sobre acciones en favor de personas migrantes y refugiadas.

El Consejo Consultivo de Movilidad Humana estará integrado por autoridades municipales, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de coordinar acciones y generar acuerdos relacionados con la atención a personas en contexto de movilidad local, nacional y extranjera.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la dignidad humana, promover el respeto a los derechos de las personas migrantes y consolidar mecanismos de participación ciudadana en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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