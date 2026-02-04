Analizan regidores nominación de parque y estado de monumentos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Comisión revisa solicitudes vecinales y diagnóstico de conservación del patrimonio urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, regidores analizaron asuntos vinculados con la identidad urbana, el reconocimiento comunitario y la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

Uno de los temas centrales fue la solicitud de vecinos del fraccionamiento Urbivilla del Cedro III para que el parque número 2 de la colonia lleve el nombre del licenciado Arturo Urquidi Astorga, exdirector de Desarrollo Social y Regulación Comercial.

Representantes vecinales expusieron que Urquidi Astorga tuvo un papel relevante en la organización comunitaria del suroriente, particularmente en la zona de Finca Bonita, donde acompañó a comités ciudadanos en la gestión de proyectos comunitarios.

De acuerdo con la exposición, participó en la consolidación de acciones de presupuesto participativo, como construcción y rehabilitación de áreas verdes, bardas perimetrales y mejoras de infraestructura que beneficiaron a alrededor de 700 familias. Los vecinos subrayaron que la propuesta busca reconocer su cercanía con la comunidad, más allá de intereses políticos.

Los regidores integrantes de la comisión dieron lectura formal a la solicitud y la turnaron para su análisis, conforme al procedimiento establecido en materia de nomenclatura urbana.

En la misma sesión, la Dirección General de Desarrollo Urbano presentó un diagnóstico sobre el estado físico de diversos monumentos de la ciudad, detallando necesidades de intervención y mantenimiento.

Entre los espacios revisados se encuentran el Busto al General Francisco Villa, el Monumento a Los Indomables, la escultura La Bella Ronda, el Monumento a la Raza, el Umbral del Milenio, el Monumento al Centenario, el Busto a Abraham González y el Hemiciclo de la Libertad de Expresión, los cuales requieren restauración de superficies, limpieza profunda, mantenimiento de bases, mejora del entorno y recubrimientos protectores contra la intemperie y el vandalismo.

De manera específica, se informó que la escultura Génesis no fue localizada en su sitio original, mientras que el Monumento a la Mujer Juarense requiere reposición total, debido a daños y actos vandálicos. Asimismo, se planteó reforzar esquemas de corresponsabilidad social, mediante comités ciudadanos, para el cuidado de estos espacios.

El diagnóstico forma parte del programa integral 2024–2027 de la Dirección General de Desarrollo Urbano, orientado a priorizar acciones de conservación del patrimonio urbano y fortalecer el sentido de identidad y pertenencia.

Finalmente, la comisión acordó dar seguimiento técnico y social a los asuntos expuestos y emitir los dictámenes correspondientes, tanto para la nominación del parque como para las acciones de rehabilitación de monumentos. En la reunión también se presentó la solicitud de la empresa Wistron Infocomm México S.A. de C.V. para asignar el nombre “WISTRON” a una vialidad, la cual será analizada conforme a los lineamientos vigentes.

