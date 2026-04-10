Analizan regidores entrega de materiales y tinacos para familias vulnerables en Juárez

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Proyectan inversión superior a 20 millones de pesos en apoyos para vivienda y almacenamiento de agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social analizaron el avance en la entrega de materiales de construcción y tinacos de agua destinados a familias en situación vulnerable en Ciudad Juárez.

Durante la reunión, encabezada por el regidor coordinador Pedro Alberto Matus Peña, junto a las ediles María Dolores Adame y Luz Clara Cristo Sosa, se informó que el programa se encuentra en proceso de adquisición de insumos.

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El director de Enlace Comunitario de Asistencia Social detalló que para este año se contempla una inversión de 13 millones de pesos en materiales de construcción, que incluyen productos como bloques, lámina y hule negro.

“Realmente varía mucho las cantidades que se entregan, dependiendo en específico lo que se solicita”.

En cuanto a los tinacos, se dio a conocer que el presupuesto asignado asciende a 7.8 millones de pesos, con la particularidad de que los nuevos equipos tendrán una capacidad de 350 litros, superior a los modelos entregados en años anteriores.

Las autoridades señalaron que estos apoyos serán distribuidos en zonas con mayor grado de vulnerabilidad, priorizando a familias que requieren mejorar sus condiciones de vivienda y almacenamiento de agua.

Para acceder al programa, las personas interesadas deberán presentar documentación básica como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, aunque en casos de emergencia, como incendios, bastará con un reporte de Protección Civil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la asistencia social y atender necesidades básicas en sectores prioritarios de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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