Analizan regidores avance de terrenos destinados al Programa de Vivienda para el Bienestar

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Buscan agilizar infraestructura hidráulica para el desarrollo habitacional impulsado por el Gobierno Federal en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales analizaron el estatus de diversos predios contemplados dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez, junto con los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Héctor Hugo Avitia Arellanes, quienes sostuvieron un encuentro de trabajo con el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado.

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Durante la sesión se revisó el proceso relacionado con una donación anticipada de terrenos municipales, previamente aprobada por el Cabildo, con el propósito de facilitar el desarrollo de un proyecto habitacional destinado a ampliar la oferta de vivienda en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información presentada, en los predios considerados para el proyecto se contempla la perforación de pozos de agua, infraestructura que permitirá garantizar el abastecimiento del recurso para las viviendas que se construirán en el sector.

La donación anticipada tiene como finalidad acelerar los trámites necesarios para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inicie los trabajos de infraestructura hidráulica, considerados fundamentales para el desarrollo del complejo habitacional.

Los participantes señalaron que el avance de estas acciones permitirá contar con las condiciones técnicas necesarias para la futura construcción de las viviendas contempladas dentro del programa federal.

Asimismo, se informó que una vez que el expediente correspondiente quede debidamente integrado y cuente con los dictámenes técnicos y administrativos requeridos, el asunto regresará a la comisión edilicia para su revisión.

Posteriormente, los regidores deberán emitir el análisis correspondiente y presentar ante el Cabildo la propuesta para la autorización definitiva de la donación de los terrenos municipales destinados al proyecto.

El Programa de Vivienda para el Bienestar forma parte de las estrategias federales orientadas a ampliar el acceso a vivienda para sectores de la población que enfrentan dificultades para adquirir un patrimonio, mediante desarrollos habitacionales con infraestructura básica y servicios urbanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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