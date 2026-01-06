Analizan regidores apoyo para rodeo en beneficio del albergue Ecocanis

Publicidad - LB2 -

Buscan facilitar el Lienzo Charro para un evento cultural y solidario organizado por mujeres de la comunidad chiricahua.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas analizaron una solicitud presentada por representantes de la comunidad chiricahua, quienes buscan respaldo institucional para la realización de una función de rodeo con causa, a beneficio del albergue Ecocanis de Asís A.C.

Durante la reunión, la regidora y coordinadora de la Comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, informó que junto con los ediles José Mauricio Padilla y Pedro Alberto Matus Peña, recibieron a integrantes de esta comunidad indígena, quienes solicitaron el uso sin costo del Lienzo Charro “Adolfo López Mateos” para llevar a cabo el evento.

- Publicidad - HP1

La propuesta tiene como objetivo recaudar recursos para el albergue Ecocanis, que brinda atención a perros, gatos y otros animales en situación de abandono, así como convertir el rodeo en un evento cultural y comunitario.

De acuerdo con lo expuesto, se contempla invitar a diversas comunidades indígenas residentes en la ciudad, quienes instalarían módulos para la exposición y venta de artesanías, con la finalidad de generar ingresos adicionales y promover su trabajo artesanal.

Castillo Tapia señaló que esta dinámica permitiría que las y los asistentes apoyen tanto al albergue como a las comunidades indígenas, fortaleciendo la convivencia y la economía social a través de un solo evento.

El rodeo está programado para realizarse el 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y se prevé que tanto las suertes en el lienzo como la organización general estén a cargo exclusivamente de mujeres, como un mensaje de visibilización y participación femenina en este tipo de actividades.

La regidora destacó que también se busca mostrar el nivel competitivo de las mujeres juarenses en el rodeo, disciplina tradicionalmente asociada a la participación masculina.

Finalmente, indicó que la Comisión analizará la viabilidad de la solicitud, particularmente en lo relacionado con el uso del lienzo charro, y que en próximos días se dará una respuesta formal a la comunidad chiricahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.